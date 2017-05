Torre Angela: furgone stupefacente, all'interno trovati 7 chili di marijuana

Sette chili di marijuana nascosti in un furgone parcheggiato. E' quanle pattuglie del Reparto Volanti al Casilino hanno scoperto in via Bernardo Minozzi, a Torre Angela. Gli agenti si sono accorti del mezzo parcheggiato con le portiere aperte e hanno deciso di procedere al controllo.

All'interno del bagagliaio sono stati rinvenuti cinque involucri di plastica contenenti marijuana, tre bilance per alimenti e numeroso materiale da imballaggio. Lo stupefacente, trasportato presso gli uffici del commissariato Casilino, è risultato positivo al narcotest.

Nel corso delle successive indagini effettuate, è stato individuato il proprietario del furgone che era alla guida dello stesso, con ogni probabilità dileguatosi appena vista apparire l’auto della Polizia di Stato all’inizio della via. Per lui, pertanto, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.