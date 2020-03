Prenestina: assalto in gioielleria, sfondano vetrina con il fuoristrada e scappano con i preziosi

Sono al vaglio della Squadra mobile di Roma le immagini delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria assaltata nella notte del 4 marzo in via Prenestina, all'altezza del quartiere Pigneto. Gli investigatori sono sulle tracce di una banda composta da almeno 4 persone, che hanno utilizzato un fuoristrada come ariete, una Toyota 4x4, per sfondare la vetrina del negozio.

I banditi, secondo quanto si apprende hanno afferrato solo i gioielli esposti dietro la vetrata distrutta per poi fuggire a bordo di un'auto nera. Ancora da quantificare l'entita' del bottino. Le indagini sono in corso.