Funerali Zhang Yao: l'ultimo saluto alla studentessa cinese morta per uno scippo

Si sono svolti questa mattina a Roma, presso la sala 'Mater admirabilis' del cimitero del Verano, i funerali di Zhang Yao, la ragazza cinese travolta da un treno il 5 dicembre scorso mentre inseguiva tre giovani che l'avevano rapinata lungo i binari della ferrovia di Tor Sapienza. Zhang era arrivata nella Capitale a marzo per frequentare l'Accademia delle Belle Arti, quel giorno aveva appena ritirato le pratiche per il permesso di soggiorno dal Centro immigrazione della Questura di via Patini.

L'ASSESSORA BALDASSARE - Alle esequie hanno partecipato l'assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma, Laura Baldassarre, che ha ricordato "quanto può essere difficile vivere in questa citta'. Questa tragedia ci ricorda quanto é importante lavorare ogni giorno per garantire la sicurezza. Dobbiamo assumerci un impegno, oltre a essere vicini alla famiglia e alla comunità cinese, affinché i tanti ragazzi stranieri presenti sul nostro territorio possano realizzare i propri sogni. Facciamo che la determinazione di Zhang Yao diventi la nostra".

DIRETTRICE ACCADEMIA BELLE ARTI - Presente anche la direttrice dell'Accademia delle Belle arti di Roma, Tiziana D'Acchille, che ha voluto comunicare ai presenti la decisione dell'Accademia di intitolare a Zhang Yao una borsa di studio. (fonte Agenzia Dire)