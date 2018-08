VIDEO | L'ultimo saluto a Carlo e Valentina, la giovane coppia morta nella gola del Pollino

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Torpignattara saluta i suoi figli. Ci sono gli amici di sempre. Gli street artist romani che hanno seguito il lavoro di Carlo Maurici, in arte Gesta Future, fin dagli inizi. Le sorelle di Valentina Venditti. I nipoti. Presente anche il vice sindaco di Roma, Luca Bergamo per rappresentare la vicinanza del Campidoglio alle famiglie.I funerali dei due fidanzati romani sono stati celebrati questa mattina alla Parrocchia Santi Marcellino e Pietro ad Duas Lauros.

Un lungo applauso ha accompagnato i feretri dei due giovani fidanzati verso il loro ultimo viaggio, mentre su via Casilina, lo striscione voluto da amici e parenti, mostrava i loro volti, innamorati e sorridenti, con i loro nomi. “Non vi dimenticheremo mai”.

Carlo e Valentina, rispettivamente di 35 e 34 anni, sono tra le dieci vittime decedute lo scorso 20 di agosto dopo essere stati travolti dalla piena del torrente Raganello. Partiti dalla loro abitazione di via Pietro Rovetti, i due fidanzati romani erano arrivati sino in Calabria, ultima tappa prevista della loro vacanza. I due non facevano parte di nessun gruppo organizzato ed avevano acquistato i biglietti per l'escursione passando per Civita di Castrovillari.



La gita in canyoning per le gole di Raganello si è però trasformata per loro e per altre otto persone in una tragedia con Carlo e Valentina recuperati privi di vita dai soccorritori. Sotto choc gli abitanti del popolare quartiere di Torpignattara, che dopo averne pianto la morte gli hanno reso l'ultimo saluto nelle esequie tenute stamattina alla chiesa di via Casilina.