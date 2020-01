L'ultimo saluto a Thomas e Matteo, i giovani calciatori morti in un incidente sulla Tiburtina

Si svolgeranno a Setteville di Guidonia i funerali di Thomas Adami e Matteo Calabria, i due giovani calciatori morti in un incidente stradale sulla via Tiburtina all'alba dello scorso sabato.

Come deciso dai familiari dei due ragazzi residenti ad Albuccione di Guidonia e Tivoli Terme, i funerali verranno celebrati alle 14:00 di mercoledì 29 gennaio alla chiesa Santa Maria di via Ludovio Muratori, nella frazione del Comune della Città dell'Aria.

Ventuno anni Thomas e 19 anni Matteo, i due ragazzi frequentavano l'istituto tecnico (ISS) Pisano di Bivio di Guidonia, dove nella mattinata di lunedì 27 gennaio i due giovani sono stati ricordati con un minuto di raccoglimento alla presenza degli studenti e dei docenti dell'istituto superiore di viale Roma 298.

La tragedia si è consumata intorno alle 5:00 di sabato 25 gennaio sulla via Tiburtina, nella zona di Bagni, oggi Tivoli Terme. Qui la Fiat Panda con a bordo i due amici che viaggiava in direzione Tivoli avrebbe sbandato per cause in via di accertamento invadendo la corsia di marcia opposta dalla quale proveniva un bus Cotral in servizio sulla tratta Palombara-Roma.

Un impatto violento con l'utilitaria con a bordo Thomas e Matteo che, dopo essersi girata su stessa, è andata distrutta in seguito all'impatto con il mezzo pubblico. Rimasti incastrati nell'abitacolo della Panda, per estrarre i loro corpi già privi di vita è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco della caserma di Villa Adriana.

Entrambi calciatori, Thomas Adami era un portiere mentre Matteo Calabria era un mediano che a futsal veniva impiegato anche come laterale. Una amicizia che i due avevano stretto quando condividevano lo spogliatoio con l'Asd Albula Calcio.

Cresciuti calcisticamente insieme i due giovani amici erano poi stati tesserati con il Futsal Asdc Settecamini, che insieme al Comitato Regionale Lazio, ha disposto il rinvio a data da destinarsi di tutti i match - C2 e categorie giovanili - nei quali il sodalizio biancorosso sarebbe stato impegnato nell'ultimo weekend di gennaio.