Lacrime e palloncini bianchi per i funerali di Noemi Carrozza: "Non ti dimenticheremo mai"

La chiesa di Santa Monica, al Lido di Ostia, è gremita. Amici, parenti, compagne della squadra di nuoto sincronizzato di Noemi Carrozza, uniti in un grande e lungo abbraccio per dire addio alla giovane stella del nuoto sincronizzaato di Roma nel giorno dei suoi funerali, mercoledì 20 giugno, nella parrocchia di viale delle Sirene.

Funerali Noemi Carrozza ad Ostia

Tra i presenti alla celebrazione funebre anche la mini sindaca del X municipio, Giuliana Di Pillo. Un lungo applauso ha accolto il feretro all’uscita della chiesa, con le compagne di Noemi che, con un grido straziante di saluto, hanno liberato in cielo palloncini bianchi. Sul cielo di Ostia: "Noemi, non ti dimenticheremo mai”. In mattinata al Polo Natatorio di Ostia era stata allestita la Camera Ardente.

Noemi Carrozza morta in un incidente stradale

Appena 21enne, Noemi Carrozza ha perso la vita lo scorso 15 di giugno dopo essere caduta dalla sella della sua moto in via Cristoforo Colombo. Un incidente autonomo, in relazione al quale la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. In base ai primi accertamenti infatti, la campionessa di nuoto sincronizzato morta nel sinistro mentre era alla guida del suo scooter, non sarebbe deceduta per un malore né per uno scontro con altri veicoli. A provocare la caduta e il decesso quindi potrebbero essere state le condizioni dell'asfalto e in particolare le radici degli alberi ai lati della strada.