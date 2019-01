Ultimo saluto al giornalista sportivo Emiliano Di Nardo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Avranno luogo giovedì 31 gennaio alle ore 12 i funerali di Emiliano Di Nardo, presso la chiesa Santa Maria Janua Coeli, in Piazza Cornelia, nel quartiere di Montespaccato. Per salutare lo speaker e inviato radiofonico dal cuore giallorosso, la famiglia invita quanti vorranno partecipare a presentarsi alle 11.30 muniti di una sciarpa della Roma. Emiliano, giornalista romano, cronista, speaker radiofonico e creatore del sito Gazzetta Giallorossa, lo scorso 21 gennaio, dopo una lunga battaglia durata sedici mesi causata da un drammatico incidente, si è addormentato. La sua prematura scomparsa ha lasciato un enorme vuoto nel cuore dei familiari, degli amici e di tutti i colleghi della stampa sportiva romana. Il suo ricordo, così come testimoniato dai tanti messaggi di affetto e dagli articoli pubblicati nelle testate giornalistiche, sarà sempre quello di un ragazzo dal sorriso contagioso, dall’ironia dirompente, ma soprattutto dal cuore d’oro.