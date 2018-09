Roma in lutto: Totti e De Rossi ai funerali di Giorgio Rossi, storico massaggiatore giallorosso

La Roma dice addio a Giorgio Rossi storico massaggiatore del club giallorosso scomparso ieri mattina. L'ultimo saluto oggi pomeriggio alle 15.30 presso la Basilica di San Giovanni Bosco in via dei Salesiani, in zona Tuscolana.

In chiesa, a rendere onore a chi aveva vissuto 55 anni a Trigoria anche il tecnico Eusebio Di Francesco e il capitano Daniele De Rossi. Presenti ai funerali in corso in zona Tuscolana anche i dirigenti romanisti Bruno Conti e Francesco Totti. Tra gli ex giocatori presenti anche Alberto Aquilani, Aleandro Rosi, Giovanni Cervone, Giuseppe Giannini, Odoacre Chierico, Sebino Nela e Vincent Candela. Con loro pure Rosella Sensi e Zdenek Zeman.

"Quando è nata mia figlia ho scelto Giorgio per accompagnarmi in clinica. Abbiamo parlato tanto in quei giorni. Oggi lo voglio ringraziare per quello che ha fatto per noi. Non lo ringrazio come capitano della Roma, ma come il ragazzino che dimenticava la cinta o i calzini e lui mi dava la sua. Era una persona unica", ha ricordato De Rossi.