Morte Federico Palmieri, i funerali dell'attore nella chiesa di Santa Francesca Cabrini

Si svolgeranno alle 15:00 di lunedì 9 settembre i funerali di Federico Palmieri, l'attore e regista trovato morto nella sua casa nella zona di piazza Bologna lo scorso giovedì 5 settembre. Le esequie del 41enne romano verranno celebrate nella chiesa di Santa Francesca Cabrini in piazza di Massa Carrara.

Attore e regista teatrale, Federico Palmieri aveva fondato il Teatro dei Balbuzienti ed aveva ottenuto nel 2017 il premio miglior corto al Milano Film Festival (2017) e il Premio miglior attore al BucharestShortCut Cinefest (2018) con il cortometraggio "Anna e Marco", presentato nel 2018 anche al Pigneto Film Festival. Una vita dedicata al teato ed al cinema che lo aveva visto recitare sul grande schermo nel film "Ride" di Valerio Mastandrea.

Trovato morto nella sua casa di via Michele di Lando, alla notizia della morte del "MAF", come era conosciuto dagli amici di infanzia della zona di piazza Bologna, diversi sono stati i messaggi di cordoglio espressi per il 41enne. Fra loro anche Marco Giallini, che postando la foto dell'attore sul proprio profilo Instagram scrive: "Federico ... non va bene amico mio , non cosi". A ricordarlo anche Christian De Sica: "Solo tanto dolore. Riposa in pace artista".