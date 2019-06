Rocca di Papa: al Parco della Pompa i funerali del Sindaco Crestini

E' stato individauto il sito in cui celebrare i funerali di Emanuele Crestini: il Parco della Pompa, in località Campi d'Annibile.

La sede per le esequie

"La decisione – si legge in una nota diramata dal Comune di Rocca di Papa – è stata presa per motivazioni logistiche, sia per espressa volontà di svolgere le esequie a Rocca di Papa in modo tale da consentire a tutta la cittadinanza di partecipare, come il sindaco avrebbe voluto".

La data dei funerali

Intanto, in collaborazione con Roma Capitale, il comune castellano sta lavorando per mettere in campo le misure utili a garntire la sicurezza e l'ordine pubblico per una cerimonia che si preannuncia molto partecipata. Per i dettagli, si attende una comunicazione ufficiale da parte dell'amministrazione cittadina, intantoviene anticipato che "le esequie si svolgeranno presumibilmente in data giovedì 27 giugno 2019, alle ore 16,30".

Emanuele Crestini è morto il 20 giugno, una settimana dopo l'incendio che ha coinvolto la sede del suo comune. Come il suo delegato Vincenzo Eleuteri, non è sopravvissuto alle ustioni ed alle esalazioni dei fumi respirati dopo lo scoppio verificatosi della sede comunale. E' stato l'ultimo ad uscire dalla sede perchè ha voluto che venisse pria lasciata da cittadini e consiglieri. Per questo è considerato un eroe. Il Comune di Rocca di Papa, in lutto per la morte di Crestini ed Eleuteri, è rimasto il 21,22 e 23 giugno con le bandiere a mezz'asta.