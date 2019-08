Diabolik day: è il giorno dei funerali di Piscitelli, Roma blindata

Sarà accompagnato in tutto il suo ultimo percorso dalla polizia il feretro di Fabrizio Piscitelli, il Diabolik degli Irriducibili Lazio ucciso con un colpo di pistola lo scorso 7 agosto al Parco degli Acquedotti, all'Appio Claudio. Roma blindata ed alta attenzione da parte della Questura per i funerali del 53enne leader degli ultras della Curva nord.

Tre le aree blindate maggiormente dalle forze dell'ordine, il Policlinico Tor Vergata, il cimitero Flaminio di Prima Porta e soprattutto la zona del Santuario del Divino Amore dove 100 persone parteciperanno all'ultimo saluto al Diablo biancoceleste con un piazzale allestito poco distante del luogo delle esequie dove potranno stare i tanti ultras che si prevede siano arrivati nella Capitale per rendere omaggio al leader del gruppo guida della Curva Nord laziale

Circa 300 uomini della polizia già in presidio nelle aree indicate quali sensibili nell'ordinanza firmata dal Questore Carmine Esposito. Un ultimo viaggio dal Policlinico Tor Vergata dove la salma di Piscitelli è stata esposta nella cappella del commiato. Presidiato dalla forze dell'ordine l'ingresso dell'istituto di medicina legale con l'istituzione di percorsi guidati di ingresso. Proprio nell'area del commiato del nosocomio universitario si sono presentati questa mattina una quindicina di esponenti della Curva Nord con indosso delle magliette bianche e la scritta "Irriducibili" in blu stampata sulla stoffa al centro delle spalle.

Irriducibile nella vita e nella morte, con il feretro di Piscitelli che verrà traslato in una bara nera con ai lati la scritta "Irriducibli" e davanti gli occhi del noto personaggio dei fumetti Diabolik. Sulla cassa anche una frase con caratteri bianco e celesti: "Gli sciacalli possono pure banchettare sul cadavere di un leone ma lui resta un leone e loro restano sciacalli". Questo l'omaggio reso dagli Irriducibili Lazio e dalla Curva Nord al suo leader riconosciuto, con la bara che verrà portata a spalla da amici e parenti al Santuario del Divino Amore dove alle 15:00 si svolgeranno i funerali di Fabrizio Piscitelli.

Tre le aree attenzionate dagli agenti del Reparto Mobile della Polizia, oltre a Tor Vergata, il Santario del Divino Amore, dove l'ingresso sarà riservato solamente alle 100 persone indicate sulla lista dei partecipanti presentata alla Questura dai familiari di Piscitelli, con gli ultras, la stampa e le altre persone che vorranno presenziale all'ultimo saluto a Diabolik per i quali è stata predisposta una zona specifica in via Don Umberto Terenzio. Ed infine l'area del cimitero Flaminio di Prima Porta, dove verranno portate dopo la cerimonia le spoglie di Fabrizio Piscitelli.

Oltre che al Divino Amore, al cimitero Flaminio ed a Tor Vergata, la Questura di Roma ha predisposto dei controlli in diverse parti della città con presidi di vigilanza alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali ed alle fermate dei mezzi pubblici della Capitale.