Addio Gianni Boncompagni: dalla Carrà ad Ambra e Renzo Arbore, tanti amici per l'ultimo saluto

Niente funerale religioso per l'ultimo saluto a Gianni Boncompagni, ma il ricordo di amici e colleghi che hanno firmato insieme a lui i più grandi successi della tv italiana. Non mancava nessuno oggi nella sede Rai di via Asiago 10, a Roma, dove era allestita la camera ardente per il famoso autore e regista televisivo, e dove, nel primo pomeriggio, si è tenuta una breve cerimonia laica.

Renzo Arbore, con lui fin dai primi anni in Rai, Raffaella Carrà, per cui scrisse hit come "Tuca Tuca" e "A far l'amore comincia tu", Ambra Angiolini, sua "creatura" lanciata con "Non è la Rai", e poi ancora Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, anche loro figlie del famoso programma dedicato alle adolescenti, Enrica Bonaccorti, Marisa Laurito, Gigi Proietti, Isabella Ferrari e Nino Frassica.

Tanta commozione, ma anche tanti sorrisi nel ricordare il padre della tv leggera e ironica, che lascia nel mondo dello spettacolo italiano un grande vuoto, ma anche un importante patrimonio.

