Bimbi uccisi dalla madre a Rebibbia: l'ultimo saluto a Faith e Divine. Il Comune proclama lutto cittadino

Un rispettoso silenzio pieno di commozione. Si sono celebrati alle 11:00 di giovedì 27 settembre i funerali di Faith e Divine, i due bimbi di 6 mesi e 2 anni uccisi dalla madre Alice Sebesta, mentre era detenuta nella sezione nido del carcere femminile di Rebibbia. Le esequie, organizzate dagli stessi medici dell'ospedale che hanno provato a salvare la vita alla bimba di 18 mesi, poi deceduta a causa dei traumi riportati nella caduta dalle scale, si sono tenute alla chiesa di Sant'Onofrio al Gianicolo.

Funerali bimbi uccisi dalla madre a Rebibbia

Tanti i medici, gli infermieri e le puericultrici del Bambino Gesù e del carcere di Rebibbia che hanno partecipato ai funerali. Una giornata di dolore con la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha firmato una ordinanza con cui è stato proclamato per oggi il lutto cittadino in ricordo dei due bambini uccisi dalla 33enne nata in Germania e detenuta nella sezione nido della Casa Circondariale della via Tiburtina dopo essere stata trovata con dieci chili di marijuana. "L’Amministrazione Capitolina e la Città di Roma, colpite da questo tragico evento, intendono manifestare la più sincera vicinanza e la loro partecipazione al profondo dolore".

Salme delle due bimbe in Germania

I funerali sono stati organizzati dall'ospedale Bambino Gesù che ha predisposto, insieme al Comune di Roma, anche il trasporto delle salme in Germania. Dove il papà, di origini nigeriane, è attualmente detenuto.