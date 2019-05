Roma-Cagliari: fumogeni e droga nel furgone dei tifosi rossoblu, 10 denunce

Fumogeni, hashish e marijuana per assistere alla partita di calcio fra la Roma ed il Cagliari. È quanto hanno trovato gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo scorso 27 aprile su un furgone con a bordo dei tifosi sardi.

Per tale motivo i poliziotti hanno denunciato in stato di libertà 10 persone, tutte italiane, per possesso di artifici pirotecnici. Una di queste è stato denunciato anche per possesso di sostanza stupefacente.

Durante un posto di controllo in viale di Tor di Quinto, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un furgone con a bordo dieci persone, dichiaratesi tifosi del Cagliari con regolare biglietto per assistere all’incontro di calcio.

Dopo un accurato controllo all’interno del mezzo, i poliziotti hanno rinvenuto numerosi artifici pirotecnici e, indosso ad uno dei fermati, venivano trovate delle dosi di marijuana e hashish. Quest’ultimo veniva denunciato anche per il possesso dello stupefacente.

Tutto il materiale illegalmente detenuto e la sostanza stupefacente veniva sequestrato. Per tutti i denunciati, è stato proposto il provvedimento del DASPO.