Togliatti: guasto sul bus 451, vettura invasa dal fumo. Paura fra i passeggeri

Paura a bordo di un bus Atac invaso dal fumo in seguito ad un guasto ad una ruota. E' accaduto intorno alle 15:30 di mercoledì 5 giugno su un autobus della linea 451 in transtio su viale Palmiro Togliatti. Ad aprire la porta con il pulsante di emergenza un passeggero, con le persone presenti sul mezzo pubblico subito scese in strada.

Il guasto ad una gomma si è verificato mentre il 451, che collega Ponte Mammolo a Cinecittà, transitava nella zona dell'Alessandrino, direzione Casilina subito dopo gli archi dell'omonimo acquedotto romano del quartiere del V Municipio.

Una ventina le persone presenti a bordo del bus, fra loro una studentessa che racconta a RomaToday quanto vissuto: "Ero seduta nella parte posteriore del bus quando abbiamo sentito un forte boato provenire da sotto il pullman poi il fumo, che ha invaso la vettura pochissimi secondi".

Aperta la portiera da uno dei passeggeri: "ci siamo subito allontanati per timore che fosse un incendio e che la vetttura potesse prendere fuoco". Scesa dal mezzo pubblico, impaurita ma illesa, la studentessa ha poi preso il bus successivo ed è tornata a casa. Ferma invece la vettura, portata nel deposito in quanto impossibilitata a riprendere la sua corsa.