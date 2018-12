Entrano a scuola di notte per fumare marijuana: nei guai 5 ragazzi

Fumavano marijuana a scuola, di notte. A finire nei guai 5 ragazzi romeni di cui due minori. I giovani sono entrati interno di una classe, riuscendo ad entrare dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'istituto. A sorprenderli i Carabinieri della Stazione di San Cesareo.



Alla vista dei militari, i ragazzi sono apparsi molto agitati. Da un'ispezione dei locali è stata trovata della marijuana per terra, motivo per cui si presume che i ragazzi stessero per far uso di stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, sono stati tutti denunciati a piede libero per danneggiamento aggravato in concorso e i Carabinieri, oltre ad intensificare i servizi preventivi, stanno effettuando delle verifiche per accertare le eventuali responsabilità dei ragazzi in merito ad altri episodi simili accaduti negli ultimi tempi, sempre ai danni del medesimo istituto scolastico.