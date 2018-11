Fumano uno spinello in auto, trovati con 50 grammi fra hashish e marijuana

Stavano fumando uno spinello nell'auto nella quale viaggiavano con mezz'etto di sostanza stupefacente. Una 'canna' indigesta per due giovani di 20 e 21 anni, originari della provincia di Cambobasso, fermati dalla polizia e poi trovati con 50 grammi di sostanza stupefacente nella vettura. È accaduto intorno alle 13:00 di sabato 24 novembre in via dei Prati Fiscali, zona Conca d'Oro.

In particolare i due amici si sono disfatti di uno spinello al passaggio di una pattuglia del commissariato Fidene Serpentara e del Reparto Volanti. Perquisita la vetura sono poi stati trovati in possesso di 25 grammi di hashish ed altrettanti di marijuana, soldi in contanti, insieme ad alcune dosi di cocaina. I due sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.