Maltempo: a Santa Marinella fulmine distrugge una falegnameria 

Incendio a in via Aurelia Vecchia, all'altezza di Santa Marinella, questa notte intorno alle 4. Un fulmine ha colpito una falegnameria di circa 500 metri quadrati, generando un rogo che l’ha completamente distrutta.

Sul posto i Vigili del Fuoco che dopo ore di lavoro sono riusciti a spegnere le fiamme, a bonificare e a mettere in sicurezza il sito. I materiali arsi e le porzioni della struttura pericolanti infatti avrebbero potuto danneggiare la abitazioni vicine, a causa del forte vento.

Tanti i danni da maltempo questa notte in città. Dal centro di Roma fino al litorale. A Civitavecchia i pompieri hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte con tre macchine in servizio, più un'idrovora per lo svuotamento di grandi quantitativi d’acqua che hanno allagato abitazioni e cantine.

Le criticità maggiori fra le zone di San Liborio, via delle Vigne e Santa Lucia dove, in via di Palma, in una taverna di circa 400 metri quadri di una villa di tre piani, l’acqua aveva superato il metro di altezza.