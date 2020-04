Fugge a bordo di un motorino rubato, poi a piedi: bloccato dai baschi verdi

Ha cercato di nascondersi tra un autobus e le auto in sosta in via dei Platani a bordo di un motorino, il suo atteggiamento ha insospettito i baschi verdi del Comando Provinciale di Roma che gli hanno intimato l’alt. Il ragazzo, minorenne di origini marocchine, ha continuato a fuggire tra le strade del quartiere, inseguito dai finanzieri. In via delle Ciliegie ha lasciato il motorino ancora in corsa che ha urtato un veicolo in sosta, e ha iniziato a fuggire a piedi disfacendosi del casco e del cappello indossato oltre che delle ciabatte.

I Baschi Verdi, dopo un inseguimento rocambolesco sono riusciti a individuarlo tra le case del Quarticciolo, il fuggitivo non ha risparmiato insulti ai militari. Dai balconi e dalle finestre, gli abitanti del comprensorio si sono mostrati collaborativi con i militari, ringraziandoli per il lavoro svolto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dagli accertamenti effettuati, il motociclo utilizzato dal giovane risultava oggetto di furto e la targa, applicata allo stesso con del nastro adesivo, era relativa ad un altro motociclo, un metodo per eludere i controlli di polizia e cercare di rendere vani eventuali accertamenti sul motorino. I Baschi Verdi hanno denunciato il minore per ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutta la refurtiva sarà restituita ai legittimi proprietari. Il genitore del minore è stato sanzionato per la violazione del decreto Covid 19 per omessa vigilanza sul figlio.