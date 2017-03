Termini: vede i carabinieri e scappa, indosso delle dosi di marijuana

E' fuggito a gambe levate una volta visti i carabinieri. E' accaduto la scorsa sera nella zona di Termini, all'Esquilino, nel corso di un normale controllo del territorio. Qui i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Gambia, di 22 anni, nullafacente, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

FUGA DA VIA TURATI - Vedendo transitare i Carabinieri in via Filippo Turati, l’uomo si è dato alla fuga ma i Carabinieri lo hanno inseguito fino all’interno della Stazione Termini dove, una volta fermato, hanno scoperto che aveva con se diverse dosi di marijuana. Il giovane è stato ammanettato e condotto in caserma dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo mentre, lo stupefacente è stato sequestrato.