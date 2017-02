Aggrediscono proprietario della pizzeria, poi fuggono senza pagare: arrestati 2 turisti

Prima hanno pranzato con pizza e birra poi, per non pagare il conto, hanno spintonato il cameriere ed il proprietario del locale e sono fuggiti. Protagonisti, nel quartiere Prati, due turisti inglesi.

La scena è stata segnalata al numero unico delle emergenze e, in pochi istanti, sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato.

A fermare i due stranieri sono stati gli agenti dei commissariati Prati, Borgo e del reparto volanti, interrompendo una vera e propria rissa nata tra i due ladri e le vittime, le quali nel frattempo li avevano inseguiti e raggiunti sul marciapiede.

Con non poca fatica i poliziotti sono riusciti definitivamente a bloccare i due inglesi, che continuavano a divincolarsi per cercare di scappare.

Uno dei fermati, per non essere portato in commissariato, ha mostrato un tesserino che lo qualificherebbe come poliziotto londinese e sul quale sono in corso gli accertamenti.

Accompagnati poi negli uffici di polizia i due ladri-turisti sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria.