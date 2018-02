Fuga di gas vicino piazza Navona: evacuati negozi e due palazzine

Evacuazione stamattina a due passi da piazza Navona dove i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti a seguito di una probabile fuga di gas dalla sede stradale. La chiamata ai soccorritori intorno alle 9:30 di oggi 27 febbraio da via della Fossa, nell'area di via dei Banchi Vecchi/via del Governo Vecchio. Secondo quanto riferiscono i pompieri, sul posto con due squadre ed il supporto Nbcr, a scopo precauzionale sono state evacuate due palazzine e le persone presente nei negozi della via. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale. Da accertare la presenza di feriti o intossicati.

In aggiornamento