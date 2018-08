Romanina: fuga di gas, due strade chiuse e vigili del fuoco sul posto

Fuga di gas e strada chiusa a pochi chilometri dal centro commerciale La Romanina. Dalle 14:20 squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo in via Luigi Cremani e in via Emeanuele Carnvevale per una fuga gas dalla sede stradale. Sul posto anche una squadra Italgas. Le strde sono state chiuse in entrambe le direzione. Nessun palazzo o edificio è stato evacuato.