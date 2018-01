Fuga di gas in via Cavour: evacuata palazzina

Fuga di gas in via Cavour dove a scopo precauzionale è stata evacuata una palazzina ad uso uffici. La richiesta di intervento ai vigili del fuoco alle 7:15 di questa mattina 18 gennaio. Come informano i pompieri romani, dopo aver effettuato i sopralluoghi del caso i soccorritori hanno allontanato, a scopo precauzionale, le persone che si trovavano nella palazzina che si trova al civico 6 della strada. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Roma con l'ausilio del nucleo NBCR.

Palazzina evacuata in via Cavour

Secondo quanto si apprende entrati negli uffici posti al primo e secondo piano dello stabile i soccorritori hanno rilevato che le misurazioni di carbonio nell'aria erano particolarmente alte, procecendo quindi all'allontanamento precauzionale delle persone che si trovavano negli uffici. L'intervento è ancora in corso. Sul posto anche gli agenti di polizia dei commissariati Viminale ed Esquilino.