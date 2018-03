Fuga di gas a Tor Pignattara: interrotta la linea Termini-Centocelle

Fuga di gas a Tor Pignattara dove è stato necessario interrompere la linea dei treni linea Termini-Centocelle. La segnalazione all'altezza della fermata Berardi intorno alle 10:00 di questa mattina. Lafuoriuscita di gas da una buca formatasi proprio a ridosso dei binari dell'ex trenino Laziali-Giardinetti, lungo la via Casilina.

Fuga di gas a Tor Pignattara

Allertati i soccorritori sulla via Casilina, angolo via Berardi, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma, al lavoro per risolvere il guasto. Interrotta come detto la linea Termini-Centocelle.

Bus sostitutivi della Termini-Centocelle

Secondo quanto comunica InfoAtac si prevede l'interruzione della linea per tutta la giornata di venerdì 16 marzo. Potenziate le cors dei bus della linea 105 Termini/Laziali: piazza Vittorio (fermata tram); Santa Bibiana: via Principe Eugenio (fermata tram); Porta Maggiore: via Casilina; resto linea.