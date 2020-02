Laurentino, fuga di gas e strada chiusa: sul posto i vigili del fuoco

Paura nel quartiere Laurentino dove, dalle 11:20 di oggi 17 febbraio, una fuga di gas in piazza Eugenio Montale, ha reso necessaria la chiusura della strada all'altezza dell'incrocio con via Tommaso Marinetti.

Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale, per la gestione del traffico, e i tecnici di Italgas e Acea Luce.

Secondo quanto si apprende la fuga di gas sarebbe dovuta alla rottura di una tubazione di media pressione. Sul posto anche il CRRC, capo turno provinciale ed il funzionario di servizio, dei vigili del fuoco di Roma.

Un portavoce Italgas fa sapere il disservizio è stato causato da una ditta estranea all'azienda impegnata in attività sul sottosuolo che ha danneggiato una condotta provocando una fuoriuscita di gas: "I tecnici sono giunti tempestivamente sul posto per bloccare rapidamente la fuoriuscita di gas mettendo così in sicurezza la rete. Italgas sta valutando l'entità del danno e se questa consentirà di garantire la continuità del servizio durante l'intervento di riparazione".