Fuga di gas a Conca d'Oro: evacuate tre palazzine, chiusa la strada

Strada chiusa causa fuga di gas a Conca d'Oro. La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 15:00 di mercoledì 4 marzo in via Etna, incrocio via Polverse, per la rottura di una conduttura del gas di bassa pressione avventua durante i lavori di manutenzione stradale.

I Vigili del Fuoco hanno richiesto l'evacuazione di tre palazzine: al momento sono una decina le persone a cui gli agenti della municipale stanno prestando assistenza alloggiativa con l’interessamento della Protezione Civile.

Sul posto assieme ai pompieri come detto gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto alla chiusura temporane della strada all'altezza di via Polvese, in direzione viale Tirreno.