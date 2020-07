Fugge dai domiciliari per amore, ma la sua amata lo convince a costituirsi

Nella giornata di ieri, un uomo si è avvicinato agli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio a Roma Termini confessando di essere evaso dai domiciliari. Si è scoperto così che il 48enne, cittadino italiano, era ristretto presso il carcere di Cosenza fino a pochi giorni prima per cumulo pene. Ma appena gli è stato concesso il regime degli arresti domiciliari, invece di recarsi presso la propria abitazione, non ha resistito alla tentazione di una fuga d’amore e si è messo in viaggio verso la città di Roma dove risiede la propria compagna.

L’evaso, giunto nella Capitale, grazie anche ai consigli della donna ed a quelli dei Carabinieri della Stazione di Cosenza, che avevano dato l’allarme e ai quali egli stesso si era rivolto durante la fuga, si è consegnato ai poliziotti della Polfer nella Stazione di Roma Termini, che lo hanno condotto presso il carcere di Rebibbia.