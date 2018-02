Fuga di gas al Tiburtino III: evacuato palaghiaccio e strada chiusa

Forte odore di gas nella zona del Tiburtino III. Cosa sta succedendo in via Grotte di Gregna? E' quanto si chiedono in molti che, dalle 14:30 di oggi 12 febbraio, hanno visto circondare il quartiere di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Una fuga di gas ha interessato la strada all'altezza dell'angolo con via Augusto Mammucari con un guasto che ha coinvolto un impianto Italgas a seguito di lavori stradali.

Il personale dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuto, ha iniziato una serie di misure strumentali per individuare la perdita di gas dalla condotta. A scopo precauzionale sono state interdette le strade sia al transito veicolare che quello pedonale, tra viale Fernando Santi e via degli Alberini, fino al termine della riparazione della condotta e alla messa in sicurezza dell'area coinvolta dalla fuga gas.

Sul posto anche il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico) dei pompieri ed i vigili per la gestione della viabilità. Per permettere le operazioni, a scopo precauzionale, è stato evacuato l'IceVillage, il palaghiaccio di zona. Sul posto tecnici dell'Italgas per la riparazione. Non risultano ferito o intossicati