Tufello: fuga di gas nella scuola comunale, bambini evacuati. Era falso allarme

Scuola del Tufello evacuata per fuga di gas. E' successo oggi in via Giovanni Conti, nel plesso comunale Monte Massico. Sul posto, dalle 9 del mattino, due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma con il supporto del nucleo NBCR.



Immediato è scattato il controllo nella struttura con particolare attenzione ai locali della cucina che ospitano le caldaie. La scuola, divisa tra asilo e materna, è stata evacuata dai Carabinieri della stazione Nuovo Salario. Dopo i controlli del caso, tuttavia, è emerso che si trattava di un falso allarme e così i bambini sono potuti tornare a scuola senza problemi.

Lo scorso 19 febbraio, nei locali seminterrati del plesso Monte Cardoneto, una fuga di gas vera. Il secondo episodio, invece, ha portato alla chiusura temporanea della scuola di via Monte Cardoneto 11.