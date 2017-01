Fuggono all'alt, inseguimento alla Cecchignola: arrestati due pusher

Inseguimento ieri sera alla Cecchignola dove due giovani a bordo di uno scooter non si sono fermati all'alt intimato da una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma innescando la caccia all'uomo. E' accaduto in via Filippo Tommaso Marinetti.

Durante la fuga, i due malviventi hanno eseguito pericolose e spericolate manovre fino a quando, vistisi quasi raggiunti, hanno abbandonato il veicolo, tentando di dileguarsi a piedi, ma sono stati prontamente bloccati dai Carabinieri.

I militari hanno trovato nelle loro tasche diverse decine di involucri, contenenti dosi di cocaina, pronte alla vendita, e circa 800 euro, provento dello spaccio.

In manette, con le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti due giovani romani, di 24 e 26 anni, entrambi senza occupazione e con precedenti. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.