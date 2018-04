Nasconde in casa fucile clandestino: indagini per determinare l'uso dell'arma

Un fucile semiautomatico calibro 12 con matricola abrasa, oltre a cartucce a pallettoni ed a palla unica. Questo quanto rinvenuto e sequestrato dagli investigatori del commissariato Esposizione e che ha portato all'arresto di un 55enne romano, finora incensurato.

Gli agenti del commissariato, avuto il sentore che l’uomo potesse detenere delle armi illegalmente, dopo aver individuato l’abitazione hanno effettuato una perquisizione domiciliare rinvenendo il fucile, subito sequestrato. Il 55enne è stato arrestato per rispondere di detenzione illegale di arma clandestina. Le indagini proseguiranno per cercare di stabilire l’eventuale utilizzo del fucile in azioni criminose.