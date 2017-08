Paura al Coppedè: sul balcone col fucile, in casa 5 chili di droga. Nei guai due 29enni

Stavano armeggiando con un fucile di precisione fuori da un balcone al quarto piano in uno dei quartieri della "Roma bene". Questa la scena che non è passata inosservata alle decine di passanti che si sono trovati nella zona del Coppedè poco dopo le 16:00 di ieri 10 agosto. Numerose le telefonate fatte al 112 che indicavano la presenza di due ragazzi con un'arma fuori da un balcone di via Tagliamento, a due passi dalla discoteca Piper.

Polizia con i giubbotti antiproiettile

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivate diverse pattuglie del reparto volanti e dei commissariati Salario-Parioli e Castro Pretorio. Con i giubbotti antiproiettili gli agenti sono quindi riusciti ad entrare nell'appartamento dove hanno trovato due ragazzi romani di 29 anni.

Cinque chili di droga in casa

Entrati nell'abitazione del Coppedè gli agenti hanno poi trovato e sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, 2,4 chili di hashish e 3,2 chili di marijuana. Sequestrata anche la sostanza stupefacente i due sono stati accompagnati in commissariato. Al termine degli accertamenti il possessore della sostanza stupefacente è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'altro ragazzo è stato denunciato per "procurato allarme".