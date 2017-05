Dal Comune è guerra alle frutterie: "Merce avariata, attenzione all'acquisto"

Merce avariata, violazione in materia di norme igieniche e lavoro nero. Non ci sono solo le casse di merce che occupano i marciapiedi dove non potrebbero. Le frutterie gestite da stranieri - la Capitale è piena - finiscono nel mirino di controlli serati di vigili e Asl. E quel che è emerso fin'ora non è confortante per chi è abituato a rifornirsi quotidianamente nei mini bazar di frutta e verdura.

Una seduta della Commissione commercio di venerdì 28 aprile ha affrontato il tema a tutto tondo. Sul tavolo dei consiglieri presenti un report delle ultime operazioni della Polizia Locale, con l'aiuto delle Asl, fornito dal vicecomandate Lorenzo Botta. Da Centocelle al Don Bosco a Montemario alla Magliana, i blitz a tappeto hanno interessato nelle ultime settimane una cinquantina di frutterie sparse sul territorio. Gravi le violazioni riscontrate in materia sia di regolarità sul lavoro che igienico sanitarie, con quintali di prodotti sequestrati perché non in condizioni di essere consumati, talvolta conservati in frigoriferi sporchi o esposti per tempi troppo lunghi allo smog sulla via.

Per il Campidoglio è guerra aperta. "Una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ribadisce la responsabilità penale degli esercenti per i rischi cui il consumatore viene esposto - commenta il presidente della commissione Andrea Coia - ci faremo promotori di una campagna di informazione diretta ai consumatori e potenzieremo l'azione di controllo e sanzione necessaria. Chiediamo l'aiuto delle associazioni dei consumatori e degli stessi cittadini per poter diffondere la consapevolezza del rischio anche presso gli esercenti. La salute è un bene fondamentale tutelato dalla nostra costituzione".