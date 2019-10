Sedi di attività inesistenti e un commercialista amico: scoperte frode da 8 milioni di euro

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli della Sezione Operativa Territoriale di Pomezia hanno denunciato 4 persone dopo aver concluso un'attività di verifica nei confronti di una società che ha effettuato acquisti di prodotti per l'informatica dall’Unione Europea, con un recupero di imposta sul valore aggiunto per circa 8 milioni di euro.

L'attività di accertamento, espletata dai funzionari tramite attivazione della mutua assistenza amministrativa ed accurate indagini finanziarie, ha permesso di scoprire che la frode è stata articolata attraverso sedi delle attività inesistenti, occultamento delle scritture contabili e legale rappresentante fittizio e irreperibile. Coinvolto anche un commercialista.

Quattro le persone denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i reati "di omessa dichiarazione, delitti in materia di documenti e pagamento delle imposte, eoccultamento e distruzione di documenti contabili", per le quali sono state anche richieste misure cautelari reali e personali.