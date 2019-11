Aziona il freno di emergenza della metro e si rifiuta di scendere dal vagone

Ha azionato il freno di emergenza della metropolitana ed è rimasto dentro al vagone. E' accaduto intorno alle 14:30 di martedì 19 novembre alla fermata Laurentina della linea B della metro.

Qui il personale di vigilanza privata in servizio alla fermata della metropolitana, ha allertato un Carabiniere della Stazione Roma Eur, in servizio insieme ai militari dell'Esercito Italiano impiegati nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", per una persona che - senza alcun apparente motivo - aveva azionato il freno d'emergenza del treno arrivato a fine corsa, rifiutandosi di scendere dal vagone.

Dopo una breve trattativa, l'uomo - un cittadino marocchino di 28 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti - è stato fatto scendere dal vagone ed è stato accompagnato al Comando Stazione Carabinieri Roma Cecchignola, dove è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio. Il trasporto pubblico ha subito un lieve ritardo e nessuno è rimasto ferito.