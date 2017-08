Fregene, scoperta casa di riposo abusiva

Dai controlli sulla struttura alla scoperta di una casa di riposo abusiva. E' la scoperta fatta dai Carabinieri della compagnia di Ostia che durante i controlli in una struttura in via Marina di Pisa, a Fregene hanno scoperto la presenza, all’interno della struttura, di 10 ospiti, tutti anziani e afflitti da patologie diverse, senza che vi fosse personale qualificato a prendersene cura, se non un inserviente ed una addetta alle pulizie.

La titolare della società a cui la struttura faceva capo, una 42enne romana, è stata arrestata per il furto di energia elettrica e denunciata per le violazioni relative all’attività abusivamente esercitata. Assenti infatti le autorizzazioni e come assenti erano le figure professionali debitamente formate secondo i requisiti di legge che l’infrastruttura avrebbe richiesto.

Sul posto, i Carabinieri hanno richiesto l’intervenuto di personale qualificato dell’ASL RM-D, che ha avviato e che proseguirà gli accertamenti per definire l’entità delle violazioni.