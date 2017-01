Roma sotto zero. E anche nella Capitale le fontane si ghiacciano

1 / 3

continua →

Ghiaccio gioia e dolore. Notte sotto lo zero anche nella Capitale dove le colonnine di Mercurio sono arrivate anche ad indicare i meno 7 gradi, come a Tor Bella Monaca ed a Grottarossa, passando per i meno 3 gradi dell'Eur, di Ottavia e dei Rioni del Centro, per indicare le temperature minime toccate nella notte del 7 gennaio nei quattro angoli della città. Freddo e ghiaccio che se da una parte rendono pericolose le strade dall'altro offrono uno spettacolo che solo Madre Natura riesce a creare. Così se nella giornata di ieri ad usufruire delle sculture createsi naturalmente con il ghiaccio sulle fontane delle città sono stati gli abitanti dei Comuni dei Castelli Romani, dove le temperature sono arrivate anche sino a meno 10 gradi, come nel caso di Rocca di Papa, stanotte lo stesso spettacolo è stato offerto dalla Città Eterna con turisti e romani mattinieri che in una città poco affollata hanno potuto usufruire delle sculture naturali .

FONTANE GHIACCIATE - Così se ai Castelli Romani le sculture di ghiacchio hanno scelto come 'tele' la fontana del Bernini a Castel Gandolfo, quella di Villa Doria ad Albano Laziale, il presepe di ghiaccio nella fontana degli scogli di Lanuvio passando per Monte Compatri, Genzano e la fontana di Piazza Mazzini a Velletri. "Opere di ghiaccio naturali" si sono formate anche nella Capitale, come nella Fontana delle Neiadi a piazza della Repubblica o quella di piazza Ara Coeli (via San Venanzio), con la suggestiva cornice del Vittoriano illuminato. Stesso scenario anche in provincia, dove le colonnine sotto lo zero hanno creato sculture di ghiacchio in quasi tutte le fontane dei paese.

FORTE VENTO DI TRAMONTANA - L'Inverno però non si è presentato solo sotto forma di freddo e ghiaccio ma anche con le forti raffiche di vento di Tramontana che nel giorno dell'Epifania hanno creato problemi e disagi in tutta l'Urbe. Sono stati oltre 150 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami in strada, ma anche per pali, insegne, antenne e tegole venute giù. Raffiche e mulinelli d'aria questo sabato 7 gennaio sembrano però dare tregua alla Città Eterna ma 'passata la bufera' si fa la conta dei danni.

ALBERI IN STRADA - Così se all'Eur prima ed al Tufello poi tre persone hanno rischiato di rimanere seriamente ferite sotto al peso di due grossi alberi caduti a causa del forte vento, non meglio è andata ai proprietari di auto e scooter danneggiati per la caduta di piante e rami. Ne sanno qualcosa in via Ospedaletto Marziale, zona Grottarossa a Roma Nord, dove un grosso pino si è abbattuto su alcune vetture in sosta arrecando danni e bloccando i residenti sino all'arrivo dei soccorsi. Scene simili in piazza Zama, all'Appio Latino, in via Assisi, in viale Cesare Baronio, San Saba, Magliana e molte altre zone della Capitale.

MINIME IN AUMENTO - Freddo e ghiaccio che aprono questo inverno 2017 con alcune settimane di ritardo ma che in questo weekend sembrano dare una piccola tregua sia a Roma che in provincia. Così se su gran parte del nord Italia scendendo sulla costa Adriatica la neve continuerà a cadere fin sulle pianure, sul resto d'Italia, compresa la Capitale, le minime sono previste in aumento, anche se nella notte dovrebbero riscendere ampiamente sotto lo zero, con un ulteriore aumento previsto per domenica 8 gennaio.

CLICCA PER VEDERE LE FONTANE GHIACCIATE