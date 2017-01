Maltempo, emergenza freddo: ecco come comportarsi per contrastare il gelo

1 / 3

Temperature polari. L’annunciata emergenza maltempo si è tradotta in un brusco abbassamento nella colonnina di mercurio. La Regione Lazio ha già allertato le proprie strutture per fronteggiare le eventuali criticità. Il Comune ha potenziato il “piano freddo” aprendo le porte anche di alcune stazioni per le persone senza fissa dimora. Nella Capitale venerdì 6 gennaio la temperatura sarà compresa tra i -2 ed i 3 gradi, con minime che sono previste in ulteriore abbassamento nel corso del fine settimana. Il freddo si fa ancora più pungente in alcuni territori della provincia, come Tivoli. Nella “città dell’arte” particolarmente insidiose risultano essere le ore notturne, dove si prevedono picchi di -8° nelle zone più fredde della città. Nella Capitale il pur vistoso abbassamento, è quindi risultato meno significativo rispetto ad altre città della provincia. Ma non per questo è il caso di abbassare la guardia. Ecco dunque qualche utile consiglio per affrontare al meglio le fredde temperature di questi giorni.

COME COMPORTARSI IN CASA