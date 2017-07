Trovati a San Giovanni due fratelli minorenni scomparsi dal Salento

Si erano allontanati volontariamente, dalla loro famiglia di nazionalità senegalese, da Galatina, Comune salentino della provincia di Lecce, per avventurarsi nella Capitale. Qui, i due fratelli di 10 e 13 anni, ieri pomeriggio, dopo un lungo viaggio a bordo di un pullman, si sono presentati presso il commissariato San Giovanni, dove sono stati accolti dagli uomini della Polizia di Stato.

Fratelli in fuga da Galatina

Il padre dei due ragazzi, aveva sporto denuncia di scomparsa, presso il commissariato di Galatina e, aveva raccontato ai poliziotti che i figli, con tutta probabilità, si trovavano a Roma, dato che era riuscito a contattarli telefonicamente. Immediate le ricerche, diramate a tutti gli uffici di polizia.

Dal Salento alla Capitale

I due fratelli, per questioni burocratiche non erano ancora stati inseriti in un programma di studi, ma erano desiderosi di intraprenderne uno, così la ‘pensata’ di arrivare fino a Roma. Al termine delle formalità di rito negli uffici di polizia, venivano riaffidati ai genitori e facevano rientro nel Comune della provincia leccese.