Fratelli rapinatori minacciano donna col coltello e la scaraventano in terra

Due fratelli criminali. E' quanto hanno arrestato gli agenti di polizia a Tor Bella Monaca dopo che i due hanno minacciato una donna per poi scaraventarla in terra una volta 'alleggerita' di portafoglio e telefono cellulare.

Fratelli rapinatori a Tor Bella Monaca

I fatti in viale Duilio Cambellotti, dove i due fratelli, armati di un coltello, si sono avvicinati ad una donna e, dopo averla gettata in terra, le hanno rubato il cellulare e il portafogli, per poi fuggire in macchina. Diverse pattuglie del Reparto Volanti, ricevuta la nota dalla Sala Operativa della Questura, hanno effettuato un’immediata “battuta” della zona riuscendo ad intercettare i malviventi in fuga.

Fratelli in manette



Identificati per due fratelli romani di 53 e 49 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati accompagnati in ufficio ed arrestati per rapina aggravata. La vittima, soccorsa da personale medico, ha riportato lievi contusioni.