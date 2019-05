Rivolta a Casal Bruciato, frasi choc contro la mamma rom: "Ti stupro"

"Andatevene via", "Troia", "Merda", "Ti stupro". Una vera escalation di parole violente e volti contorti dalla rabbia quella andata in scena ieri pomeriggio in via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato. Mentre la famiglia rom rientrava a casa nell'abitazione assegnata loro, regolarmente, dal Comune di Roma, ad aspettarli c'era il picchetto di neofascisti di Casapound, e un gruppo di cittadini infuriati. "Ti stupro". E' la frase choc pronunciata contro la mamma che teneva in braccio la sua bambina, scortata dalla Polizia, al culmine di un pomeriggio di tensione e proteste al grido di "prima gli italiani".