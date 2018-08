Appartamento da sballo a Primavalle: trovato in casa con 205 francobolli di Lsd

Appartamento allucinogeno a Primavalle. A scoprilo gli agenti di polizia. Il sequestro a casa di un 23enne bielorusso, trovato in possesso di due piante di marijuana e alcuni grammi della medesima sostanza nonché 205 francobolli intrisi con LSD. Un "bad trip" per il giovane, che dopo essere stato accompagnato negli uffici del commissariato Primavalle è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Braccialetto elettronico

Un algerino di 48 anni con vari precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato rintracciato fuori dalla propria abitazione dopo che, in sala operativa, era scattato l’allarme del braccialetto elettronico. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per evasione.