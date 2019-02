Franco Bortuzzo a Chi l'ha visto, la lezione di vita del papà di Manuel

C'è chi commenta con ferocia sotto le foto di Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, i due responsabili del ferimento di Manuel Bortuzzo, e chi, colpito in maniera diretta da questa vicenda, ha offerto una lezione di vita in diretta tv. Parliamo di Franco Bortuzzo, ospite ieri sera di Federica Sciarelli a Chi L'ha visto. E proprio lei, la conduttrice, visibilmente emozionata con la voce rotta, ha verbalizzato il pensiero dei tanti in quel momento incollati alla tv. "La tua pacatezza non ha eguali".

"Mio figlio in acqua non ha mai mollato. Manuel non mollerà neanche in questa situazione. E anche se domani sarà una vita diversa, sarà sempre una miglior vita che non dover portare i fiori da qualche parte". In video un estratto del suo intervento.



