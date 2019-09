Resta in carcere Francesco Zampaglione per la tentata rapina in banca a Monteverde

Resta in carcere Francesco Zampaglione, fratello del leader dei Tiromancino, arrestato giovedì pomeriggio dopo aver rapinato una banca a Monteverde a volto coperto e con una pistola a piombini. Il gip Clementina Forleo, al termine dell'udienza nel carcere di Regina Coeli, ha convalidato il fermo e ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Stando a quanto è stato riferito dagli inquirenti, il gesto di Francesco Zampaglione potrebbe essere stato dettato da una situazione economico-finanziaria difficile.

Secondo la ricostruzione del caso fornita dalla polizia, il fratello di Federico nonchè membro fondatore ed ex musicista dei Tiromancino ha tentato la rapina presso la filiale sita a Roma, minacciando alcuni dipendenti con una pistola, rivelatasi un'arma-giocattolo.

Sarebbe quindi stato messo in fuga dal cassiere della Banca Intesa di circonvallazione Gianicolense e poi fermato dagli agenti in una strada limitrofa alla filiale in cui si è consumato il tentativo di rapina.