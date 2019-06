E' morto Francesco Ginese, il ragazzo di Foggia ferito alla Sapienza

E' morto Francesco Ginese, il ragazzo rimasto gravemente ferito la notte fra venerdì e sabato dopo essersi reciso l'arteria femorale mentre cercava di scavalcare un cancello all'università La Sapienza dove era in corso una festa. Ventisei anni, foggiano ma residente a Roma Francesco è deceduto domenica mattina al Policlinico Umberto I.

Il dramma che ha portato alla morte del giovane, studente universitario a Bologna prima di trasferirsi nella Capitale, mentre il 26enne, in compagnia di alcuni amici, stava provando ad entrare all'interno dell'ateneo de La Sapienza dove era in corso una festa della "Notte Bianca", "Sapienza Porto Aperto"

Rimasto infilzato mentre provava ad accedere nell'area dell'Ateneo romano da viale dell'Università, Francesco Ginese si è reciso l'arteria femorale. In condizioni gravissime, dopo aver perso molto sangue, il 26ebbe pugliese è stato trasferito d'urgenza al vicino nosocomio di viale Regina Elena. Troppo gravi però le sue condizioni, il giovane si è spento nella tarda mattinata di domenica 23 giugno.

Grande la gara di solidarietà di amici e conoscenti di Francesco Ginese, con appelli sia a Roma che a Foggia per donare il sangue al 26enne ricoverato al Policlinico. Inutili però, il ragazzo non ce l'ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio alla notizia della sua morte, fra i primi a manifestare vicinanza ai familiari la Parrocchia Gesù e Maria di Foggia: "Francesco Ginese è salito al cielo,ci stringiamo alla famiglia in dovuta preghiera".