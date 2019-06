L'ultimo saluto a Francesco Ginese: "Era di tutti, rendeva migliori le vite degli altri"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una cerimonia in forma privata. Così hanno voluto i genitori, per salutare come meritava Francesco, il 25enne morto alla Sapienza nel tentativo di scavalcare un cancello per entrare alla notte bianca universitaria. Chi c'era parla di una cerimonia in cui si sono susseguiti sull'altare i ricordi di chi lo conosceva, del papà Roberto, del frate Michele Peruggini e del parrocco della chiesa di Gesù e Maria.

Duecento persone all'interno, almeno altrettante fuori, tutte accorse per salutare per l'ultima volta Francesco Ginese. In prima fila la maglia, papà Roberto, mamma Concetto e gli altri loro quattro figli. "Francesco era di tutti, perché si donava agli altri. Si inseriva nelle vite degli altri e le rendeva migliori", ha detto suo padre Roberto secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Commoventi le parole del frate Michele Peruggini: "Da poche ore eri stato assunto e avevi promesso di regalare il primo stipendio ai tuoi genitori. Volevi festeggiare la notte bianca a Roma e Dio invece ti preparava un giorno eterno e radioso in cielo. Tu non hai mai scavalcato nessuno e nemmeno lo sapevi fare. Tanto che quando hai tentato di scavalcare un cancello, questo ti ha strappato al nostro affetto".

Brividi all'uscita del feretro. In prima fila gli amici del Liceo Scientifico Volta, con lo striscione per il loro rappresentante d'istituto. Poi i cori della Curva Nord dello stadio Pino Zaccheria, lì dove Francesco seguiva la sua squadra del cuore, il Foggia.

Cori e striscioni, quel "we'll never walk alone" accompagnato da palloncini e da cori come "Sempre con noi Francesco sempre con noi". E alla fine un lunghissimo applauso, quasi interminabile, e due colori, il rosso e il nero, ad accompagnarlo per l'ultima volta in cielo. Ciao Francesco.