VIDEO | Francesco Gargaro è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri: "Ecco le nostre priorità"

"La mia priorità sono i cittadini, e migliorare la nostra capacità di accrescere il livello di sicurezza reale e la percezione di sicurezza. Più controllo del territorio e maggiore presenza in strada, dal centro alle periferie fino a tutta provincia". Si è presentato così, ai giornalisti presenti nella caserma 'G. Frignani', il Colonnello Francesco Gargaro, nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma.

"Torno a Roma dopo 15 anni e tante cose sono cambiate", ha detto nella sala di piazza San Lorenzo in Lucina. Il Colonnello Gargaro, 52enne, coniugato, con 2 figli, ha intrapreso la carriera militare nel 1982, frequentando la Suola Militare 'Nunziatella' di Napoli e successivamente l’Accademia militare di Modena, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e, infine, il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa in Roma. È laureato in Giurisprudenza presso l’Università 'La Sapienza' di Roma e in 'Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna' presso l'Università di Roma Tor Vergata, oltre ad aver conseguito il Master in 'Scienze Strategiche' e quello in 'Studi Internazionali Strategico-militari'.

"Roma è una città molto difficile e multiforme e richiederà molto impegno. Le priorità saranno l'attività preventiva e contestualmente di contrasto alla criminalità comune e a quella organizzata". Prima di giungere al Comando Provinciale di Roma, Gargaro ha retto il Comando Provinciale di Catania e ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.