Franano massi sulla Settevene Palo: tragedia sfiorata tra Bracciano e Cerveteri

Franano degli enormi massi sulla Settevene Palo. Tragedia sfiorata nella grande arteria che collega Bracciano a Cerveteri, già sotto i riflettori da anni dai cittadini e dagli automobilisti di passaggio per via delle frane e della mancata sicurezza.

Il crollo è avvenuto a seguito del violento nubifragio avvenuto nella notte. E' franato un tratto del costone della Via Settevene Palo Nuova, nel tratto che collega Cerveteri a Bracciano, tra i due semafori che regolano il doppio senso di marcia.



"Abbiamo immediatamente allertato l'Area Metropolitana di Roma Capitale, la nostra Ripartizione Opere Pubbliche e la Polizia Locale e la Protezione Civile che sono già sul posto. Attualmente è già in funzione un mezzo meccanico che sta rimuovendo i massi e i detriti dalla carreggiata", ha fatto sapere il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

La strada, al momento, è chiusa. Per chi proviene da Bracciano direzione Cerveteri, si consiglia di deviare sulla Via Doganale. Per chi proviene da Cerveteri direzione Bracciano, deviazione sulla Via di San Paolo.

"Quello di queste ore, dunque, è l’ennesimo episodio che vede l’area oggetto di frane e smottamenti che oltre a provocare grossi disagi alla viabilità locale mettono a rischio l’incolumità degli automobilisti", ha detto il consigliere regionale PD, Emiliano Minnucci, commentando la frana che ha investito la strada Settevene Palo.

"A riguardo, pertanto, è arrivato il momento di mettere in campo un piano strategico serio che coinvolga tutte le istituzioni, a partire dalla Città Metropolitana, al fine di mettere in sicurezza in maniera definitiva l'area: è impensabile che una strada come la Settevene Palo, che collega parte dell'alto Lazio al suo litorale, sia continuamente falcidiata da questo tipo di episodi. In quest’ottica , invito tutte le istituzioni a fare quadrato sulla situazione e mettere in piedi tutte le soluzioni per risolvere il problema ridisegnando, magari, un nuovo stracciato della strada in modo da garantire una mobilità fruibile e in sicurezza", ha poi concluso.