Frana la strada in provincia di Roma: chiuso collegamento tra Subiaco, Jenne e Vallepietra

Dopo la maxi voragine sulla Pontina, frana una strada in provincia di Roma. Il dissesto è avvenuto sulla SP45a, una via di collegamento tra Subiaco, Jenne e Vallepietra. La strada verso i Monasteri è stata così per un importante evento franoso.

La chiusura è disposta dal km 0,50 al km 1 (altezza bivio per Le Prata) per cui per raggiungere i Monasteri sarà possibile accesso pedonale dalla Villa di Nerone, come comunica il Comune di Subiaco. Personale dell'Area Tecnica, dei Vigili del Fuoco e della Città Metropolitana, ente competente sul tratto di strada interessato, sono sul posto.

Per raggiungere Jenne e Vallepietra si può percorrere la strada di Monti di Livata oppure quella per Arcinazzo. L'evento si è verificato alle 10 del 26 novembre. Nessuno è rimasto ferito.